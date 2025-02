Toulouse e PSG se enfrentam neste sábado (15), às 17:05 (de Brasília), no Municipal de Toulouse, em Toulouse (FRA). O jogo é válido pela rodada 22 do Campeonato Francês. A partida terá transmissão na Cazé TV (YouTube).

A equipe de Paris ocupa a primeira posição da Ligue 1, com 53 pontos. O time busca mais uma vitória para se isolar na liderança e se distanciar ainda mais do Olympique de Marselha, que atualmente se encontra na segunda posição, com 10 pontos a menos que o PSG. O Toulouse, por outro lado, está na 10° colocação e almeja a vitória contra o oponente para se aproximar das posições de classifição para os torneios europeus.

Tudo sobre o jogo entre PSG e Toulouse (onde assistir, horário, escalações e local):

✅FICHA TÉCNICA

PSG X TOULOUSE

22ª Rodada - Ligue 1

📆Data e horário: sábado, 15 de fevereiro de 2025, às 17:05 (de Brasília)

📍Local: Municipal de Toulouse, na França

📺Onde assistir: Cazé TV (YouTube)

⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:

PSG (Técnico: Luis Enrique): Donnarumma, Nuno Mendes, Pacho, Marquinhos e Hakimi; Fabian Ruiz, Vitinha e João Neves; Kvaratskhelia, Barcola e Ousmane Dembélé

TOULOUSE (Técnico: Carles Martínez Novell): Haug, McKenzie, Cresswell e Canvot; Suazo, Cásseres, Messali e Donnum; Aboukhlal, Babicka e King