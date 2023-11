CORRENDO POR FORA

O Toulouse, tradicional clube do futebol francês, vem fazendo uma campanha razoável até o momento, brigando basicamente pela segunda vaga do grupo com o Union St. Gilloise. Na estreia, a equipe conseguiu empatar justamente com os belgas em 1 a 1 fora de casa, um resultado importante na corrida pela qualificação. Depois, os comandados de Carles Martinez venceram o LASK pelo placar mínimo, com gol solitário de Gabriel Suazo. Porém, na terceira rodada, os franceses não mostraram grande ímpeto contra o Liverpool em Anfield, sendo goleados por 5 a 1. Uma vitória diante do seu torcedor poderia recolocar os Pitchounes no segundo lugar, dependendo de um tropeço do Union.