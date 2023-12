Nesta quinta-feira (28), às 16h30 (horário de Brasília), O Tottenham encara o Brighton & Hove Albion no Falmer Stadium, em Brighton e Hove, na Inglaterra, em jogo válido pela 19ª rodada da Premier League. Os Albions ocupam atualmente a nona colocação na tabela com 27 pontos e, se vencer, pode ultrapassar o West Ham, que tem 30, caso a equipe londrina não vença ou empate com o Arsenal. Já os Spurs estão em quarto lugar com 36 pontos ganhos e, em caso de vitória, pulam para a terceira posição, ultrapassando o Aston Villa, que foi derrotado nesta terça (26) para o Manchester United, por 3 a 2, após sair vencendo o primeiro tempo por 2 a 0. O jogo terá transmissão exclusiva do Star+ (Streaming).