Nesta sexta-feira (5), às 17h (horário de Brasília), o Tottenham recebe o Burnley no New Tottenham Hotspur Stadium, em Londres (ING), em jogo válido pela terceira rodada da Copa da Inglaterra. As duas equipes entraram direto nesta fase, mas já passaram por decepções em outro mata-mata: na Copa da Liga Inglesa, os Spurs caíram para o Fulham, e os Clarets foram eliminados pelo Everton. O jogo desta sexta terá transmissão do Star+.