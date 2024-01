Mesmo ainda sem um executivo de futebol, o Corinthians está ativo no mercado. Na posse, realizada nesta terça-feira (2), Melo anunciou as contratações do lateral equatoriano Diego Palácios, do volante Raniele e do meia argentino Rodrigo Garro. A equipe alvinegra também está em estágio final para acertar a aquisição do zagueiro Félix Torres e do lateral-esquerdo Hugo – este negociado pela diretoria antiga, liderada por Duílio Monteiro Alves, que deixou o clube no último dia 31 de dezembro, mas que precisou passar pelo aval da direção atual durante o período de transição.