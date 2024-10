Tottenham segura Manchester City e avança na Copa da Liga Inglesa

Timo Werner comemora gol marcado pelo Tottenham diante do Manchester City na Copa da Liga Inglesa (Foto: BENJAMIN CREMEL / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 30/10/2024 - 19:15 • Londres (ING)

O Tottenham venceu o Manchester City por 2 a 1 nesta quarta-feira (30), no Tottenham Hotspur Stadium, pelas oitavas de final da Copa da Liga Inglesa e passou para a fase seguinte do torneio. Todos os gols do jogo saíram no primeiro tempo: Timo Werner (aos cinco minutos) e Sarr (aos 25 minutos) marcaram para os donos da casa; Matheus Nunes diminuiu para os cityzens (aos 48 minutos).

Como foi o jogo

O primeiro tempo ficou marcado pelo gol do Tottenham logo aos cinco minutos, com Timo Werner, após receber cruzamento de Kulusevski. Aos 25, os Spurs ampliaram a vantagem no placar com Sarr: mais uma vez, Kulisevski deu a assistência, após cobrança curta de escanteio, para a finalização, com efeito, da entrada da área. Já nos acréscimos, aos 48 minutos, o Manchester City diminuiu em um gol marcado pelo luso-brasileiro Matheus Nunes, após jogada individual e assistência de Savinho.

Na segunda etapa, o Manchester City se lançou mais ao ataque, e criou chances suficientes para empatar o duelo, especialmente nos últimos minutos do jogo. O Tottenham, por sua vez, se fechou na defesa e tentou definir o resultado com um gol de contra-ataque. Destaque para a chance desperdiçada por Richarlison, que se aproveitou de um erro de Gvardiol em cobrança de lateral para finalizar de primeira; o goleiro Ortega, no entanto, fez uma grande defesa e garantiu que a vitória dos Spurs não fosse mais larga.

Savinho (esquerda) e Matheus Nunes (direita) comemoram gol do Manchester City sobre o Tottenham pela Copa da Liga Inglesa (Foto: BENJAMIN CREMEL / AFP)

O que vem pela frente para Tottenham e Manchester City

O Tottenham volta a campo no domingo (3), às 9h (hora de Brasília), para encarar o Aston Villa pela 10ª rodada da Premier League. O Manchester City, por sua vez, visita o Bournemouth no sábado (2), às 11h (de Brasília), também pela 10ª rodada do Campeonato Inglês.

✅ FICHA TÉCNICA

TOTTENHAM 2 X 1 MANCHESTER CITY

OITAVAS DE FINAL - COPA DA LIGA INGLESA

🗓️ Data e horário: quarta-feira, 30 de outubro de 2024, às 17h15 (hora de Brasília)

📍 Local: Tottenham Hotspur Stadium, em Londres (Inglaterra)

🥅 Gols: Timo Werner (5'/1ºT) e Sarr (25'/1ºT) para o Tottenham; Matheus Nunes (48'/1ºT) para o Manchester City

🟨 Cartões amarelos: Sarr (22'/1ºT), Bissouma (7'/2ºT) e Gray (44'/2ºT) para o Tottenham

🟥 Cartões vermelhos: -

⚽ ESCALAÇÕES

TOTTENHAM (Técnico: Ange Postecoglou)

Vicario; Gray, Romero (Ben Davies, aos 6'/2ºT), Dragusin e Van de Ven; Pape Sarr (Bissouma, no intervalo), Bentancur e Kulusevski; Johnson (Moore, aos 22'/2ºT), Solanke e Timo Werner (Richarlison, aos 23'/2ºT)

MANCHESTER CITY (Técnico: Pep Guardiola)

Ortega; Rico Lewis, Stones, Rúben Dias (Josko Gvardiol, no intervalo) e Aké (Simpson-Pusey, aos 27'/2ºT); Gündogan (Kovacic, no intervalo), Matheus Nunes e Savinho (Wright, aos 17'/2ºT); McAtee, O'Reilly e Phil Foden (Bernardo Silva, aos 12/2ºT)