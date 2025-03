Torcedores do Liverpool retornam a Paris para o jogo contra o PSG nesta quarta-feira (5), no Parc des Princes, pelo jogo de ida das oitavas da Champions League. Este evento ocorrerá três anos após a final da mesma competição em 2022 contra o Real Madrid. Na época, o duelo foi marcado por tumultos antes do jogo, precisando de intervenção da polícia local. Tudo isso fruto de uma organização deficiente.

Phil Blundell, um torcedor que estava presente, criticou a abordagem da polícia, descrevendo-a como "desnecessariamente confrontadora". Além da violência policial, gangues de ladrões aproveitaram o caos para roubar e agredir os torcedores. A UEFA atribuiu o atraso do jogo à chegada tardia dos torcedores.

Agora, com o Liverpool jogando novamente em Paris, mas em um local diferente - Stade de France - e com menos ingressos disponíveis para seus torcedores, as memórias daquele dia traumático permanecem vivas. Danny Smith, um dos torcedores afetados, sofreu ferimentos graves e ainda lida com as consequências físicas e psicológicas. Ele representa muitos que foram profundamente impactados pelos eventos em Saint-Denis.

A Hillsborough Survivors Support Alliance (HSA) observou um aumento no número de pessoas buscando ajuda após a final de 2022. A HSA, com o apoio da Fundação LFC e da Associação de Futebol, oferece suporte psicológico e terapia individual para os afetados. A comunidade do Liverpool demonstrou solidariedade e apoio aos que sofreram naquele dia.

