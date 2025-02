Manchester City e Liverpool se enfrentam neste domingo (23) pela 26ª rodada da Premier League. A bola a partir de 13h30 (de Brasília) no Etihad Stadium, em Manchester (ING), com transmissão do ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming). ➡️ Clique para assistir no Disney+

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Com vantagem de oito pontos, o Liverpool lidera a Premier League desta temporada com 61 (18 vitórias, sete empates e uma derrota) em 26 partidas, além de 62 gols feitos e 26 sofridos (36 gols de saldo). Na quarta posição, o Manchester City está em processo de recuperação na tabela, com 44 pontos (13 vitórias, cinco empates e sete derrotas) em 25 jogos, além de 52 gols feitos e 35 sofridos.

continua após a publicidade

Tudo sobre o jogo entre Manchester City e Liverpool (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Manchester City x Liverpool

26ª Rodada — Premier League

📆 Data e horário: domingo, 23 de fevereiro de 2025, às 13h30 (de Brasília);

📍 Local: Etihad Stadium, em Manchester (ING);

📺 Onde assistir: ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming) ;

🟨 Árbitro: Anthony Taylor;

🚩 Assistentes: Gary Beswick, Lee Betts (assistentes) e Andy Madley (quarto árbitro);

🖥️ VAR: Stuart Attwell e Adam Nunn (assistente).

➡️ Crise no Manchester City pode afetar futuro de Guardiola e de jogadores no clube

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

🔵 Manchester City (Técnico: Pep Guardiola)

Ederson; Lewis, Dias, Ake, Gvardiol; Gonzalez; Savinho, Silva, Foden, Marmoush; Haaland.

❌ Desfalques: Stones (quadríceps) Akanji (coxa), Oscar Bobb (panturrilha) e Rodri (LCA);

❓Dúvida: Haaland (joelho).

🔴 Liverpool (Técnico: Arne Slot)

Alisson; Alexander-Arnold; Konate, Van Dijk, Robertson; Gravenberch, Mac Allister; Salah, Szoboszlai, Diaz; Jota.

continua após a publicidade

❌ Desfalques: Gakpo (pancada), Gomez (coxa) e Morton (ombro);

❓Dúvida: Conor Bradley (distensão muscular).