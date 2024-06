Torcedor invade campo e tira selfie com Cristiano Ronaldo em Turquia e Portugal

(Foto: INA FASSBENDER / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 23/06/2024 - 09:46 • Rio de Janeiro

No segundo tempo da vitória de Portugal sobre a Turquia na Eurocopa, um torcedor invade o gramado do estádio de Dortmund, na Alemanha, para tirar uma foto com Cristiano Ronaldo. A reação do capitão e camisa 7 da seleção lusa fez a alegria dos milhares presentes no estádio, especialmente a maioria turca.

A criança, que vestia camisa da seleção turca, correu no gramado e alcançou o ídolo no círculo central do meio-campo. Ele tirou a selfie com o artilheiro, que estava sorridente no momento da invasão, e driblou os seguranças até ser parado na lateral do campo.

Portugal venceu a Turquia por 3 a 0 na segunda rodada do grupo F da Euro 2024, e garantiu a classificação para o mata-mata da competição continental com seis pontos. Os gols da partida foram marcados por Bernardo Silva, Samet Akaydin (contra) e Bruno Fernandes, com passe de Cristiano Ronaldo.

Veja o vídeo de imagens da invasão do torcedor

Selfie de Cristiano Ronaldo com o garotinho (Foto: Reprodução)

(Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)