De Bruyne marca, e Bélgica vence a Romênia para embolar grupo E da Eurocopa

Kevin de Bruyne comemora gol pela Bélgica diante da Romênia na Eurocopa (Foto: Kirill KUDRYAVTSEV / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 22/06/2024 - 17:55 • Rio de Janeiro

A Bélgica venceu a Romênia por 2 a 0 neste sábado (22), no RheinEnergieStadion, em Colônia, na Alemanha, pela segunda rodada do grupo E da Eurocopa. Os gols dos "Diabos Vermelhos" foram marcados por Youri Tielemans e Kevin de Bruyne.

Com o resultado, os belgas conquistam seus primeiros três pontos na competição e embola totalmente a chave, que tem os quatro times empatados em pontuação. A Bélgica assumiu a liderança do grupo e enfrenta a Ucrânia na rodada final, enquanto a Romênia é a segunda colocada e encara a Eslováquia; o saldo de gols separa as equipes.

Jogadores da Bélgica comemoram gol de De Bruyne contra a Romênia pela Eurocopa (Foto: JAVIER SORIANO / AFP)

Bélgica 2x0 Romênia: como foi o jogo?

A Bélgica começou a partida com tudo e abriu o placar logo com pouco mais de um minuto de jogo, em chute de Youri Tielemans. Já no segundo tempo, Romelu Lukaku balançou as redes, mas o VAR apontou impedimento no lance; este foi o terceiro gol anulado do atacante em dois jogos de Eurocopa. Por fim, Kevin de Bruyne saiu cara a cara com o goleiro e fechou o jogo em 2 a 0. Confira como foram os gols:

01'/1ºT - YOURI TIELEMANS

33'/2ºT - KEVIN DE BRUYNE