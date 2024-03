Toni Kroos define o seu futuro no Real Madrid

Toni Kroos no amistoso entre Alemanha e Holanda (Foto: Kirill KUDRYAVTSEV / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 27/03/2024 - 10:40 • Rio de Janeiro (RJ)

Após conversas diretas entre Toni Kroos e Real Madrid sobre seu contrato, o alemão decide permanecer no clube onde fez história até 2025. Segundo informações de Fabrizio Romano, a decisão foi tomada rapidamente e a boa relação do jogador com o clube ajudou no desfecho positivo, no momento somente resta para ambos assinarem.

Além da renovação com os merengues, a atual temporada marca a volta de Kroos à Seleção Alemã. O jogador estava aposentado time nacional desde julho de 2021 e anunciou o retorno em fevereiro deste ano, o capitão da seleção disputou os amistosos contra a França e a Holanda nesta pausa internacional.

A decisão pela renovação passa pela grande temporada que o alemão vem fazendo pelo Real. No elenco de Carlo Ancelotti, Kroos é um dos pilares da equipe, por mais que não atue em todos os minutos da equipe no ano. Dois dias atrás o jogador havia colocado um prazo de no máximo dois meses para decidir sua renovação, mas foi resolvida rapidamente.

O jogador de 34 anos marca história até os dias atuais no Real Madrid, Toni Kroos chegou o clube em julho de 2014, após a conquista da Copa do Mundo no Brasil, e fez parte de um dos trios de meio-campo mais vencedores do futebol. Só na Espanha, ele conquistou quatro Liga dos Campeões, quatro Mundiais de Clubes, três Campeonatos Espanhóis além das diversas copas nacionais. O contrato do alemão vai até junho de 2025, ao fim da temporada que vem.