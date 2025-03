Titular do Real Madrid sofre lesão e deve retornar após Data Fifa

O Real Madrid divulgou, na manhã desta quinta-feira (13), um documento com a confirmação da lesão do lateral-esquerdo Ferland Mendy, após a classificação contra o Atlético de Madrid, no jogo de volta das oitavas de final da Champions League. O francês foi diagnosticado com uma lesão muscular no tendão da coxa da perna esquerda e, segundo o jornalista italiano Fabrizio Romano, o defensor estará de volta após a pausa internacional para a Data Fifa.

Mendy desfalcará o Real Madrid no duelo deste final de semana (sábado, 15), contra o Villarreal, pela 28ª rodada do Campeonato Espanhol. Porém, a boa notícia é que os Merengues já terão o lateral-esquerdo à disposição na rodada seguinte, no dia 29 de março, contra o Leganés.

Didier Deschamps, técnico da França, convocou os 24 jogadores que enfrentarão a Croácia nos dois jogos das quartas de final da Liga das Nações. Mendy foi cortado da lista por conta da lesão que sofreu durante o dérbi madrilenho.

Comunicado do Real Madrid sobre lesão de Mendy

Após os exames realizados hoje no nosso jogador Ferland Mendy, pelos Serviços Médicos do Real Madrid, foi-lhe diagnosticada uma lesão muscular no tendão da perna esquerda. Evolução pendente.

Com a classificação, o Real Madrid vai enfrentar o Arsenal. Os confrontos das quartas da Champions estão marcados para os dias 8 e 9 de abril, e os jogos de volta serão realizados nos dias 15 e 16. Antes disso, a equipe espanhola visitará o Villareal de olho no duelo entre seus rivais. A equipe também está na briga pelo topo da tabela e jogará no sábado (15), às 14h30 (de Brasília).

