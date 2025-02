Real Madrid x Girona: onde assistir, horário e escalações

Real Madrid e Girona se enfrentam neste domingo (23), às 12h15 (horário de Brasília), no Santiago Bernabéu, casa do time merengue, na Espanha. O jogo é válido pela 25ª rodada da LaLiga 2024/25 e terá transmissão ao vivo do Disney+. ➡️ Clique para assistir no Disney+

Com os mesmos 51 pontos do Barcelona, o time torce para um tropeço do seu maior rival, além de ter que fazer o dever de casa para assumir a liderança isolada da competição. O Barça enfrenta o Las Palmas neste sábado (22).

Tudo sobre o jogo entre Real Madrid e Girona (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

REAL MADRID x GIRONA

25ª Rodada — CAMPEONATO ESPANHOL

📆 Data e horário: domingo, 23 de fevereiro de 2025, às 12h15 (de Brasília);

📍 Local: Santiago Bernabéu, em Madrid, Espanha;

📺 Onde assistir: Disney+.

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

REAL MADRID (Técnico: Carlo Ancelotti)

Courtois; Valverde, Asencio, Rudiger, Fran García, Camavinga, Ceballos, Tchouaméni, Brahim Díaz, Vinícius Jr, Mbappé

GIRONA (Técnico: Miguel Muñoz )

Gazzaniga; D. López, Krejci, Blind, Martinez, Romeu, Van de Beek, Gutiérrez, Gil, Miovski, Stuani