O Real Madrid terá um caminho '"diabólico" no mata-mata da Champions League que começa pelo clássico contra o Atlético de Madrid, nas oitavas de final. O jornal espanhol "As" projetou a reta final da competição e lamentou o azar dos merengues no chaveamento.

"O lado bom é que isso é uma verdadeira bomba. Toda a pólvora do mesmo lado da pintura. Um PSG-Liverpool que já é um super jogo. Nas quartas de final, o vencedor surpreendeu o Bruges e o Aston Villa de Emery. E no topo do quadro estão PSV-Arsenal e Real Madrid-Atlético. Um caminho espinhoso"- trecho retirado da matéria da As.

Na manhã desta sexta-feira (21), a UEFA realizou o sorteio que definiu os confrontos das oitavas de final da Champions League. O Real Madrid enfrenta o Atlético de Madrid e, em caso de vitória, enfrentará o vencedor do duelo entre PSV e Arsenal pelas quartas de final.

Entre os clubes que os Merengues podem enfrentar na semifinal estão: PSG, Liverpool, Club Brugge ou Aston Villa. De acordo com a revista, um clássico entre Real Madrid e Barcelona só poderia acontecer em uma hipotética final, caso as equipes consigam passar das fases anteriores. Outra hipótese é uma disputa espanhola pelo título entre Atlético de Madrid e Barcelona.

A Champions League seguirá com as seguintes datas: oitavas de final nos dias 4 e 11 de março; quartas de final nos dias 8 e 15 de abril; semifinais nos dias 29 de abril e 6 de maio; e a grande final está marcada para o dia 31 de maio.

Veja todos os confrontos das oitavas de final da Champions League

Chave 1

Liverpool x PSG

Aston Villa x Brugge

Atlético de Madrid x Real Madrid

Arsenal x PSV

Chave 2

Barcelona x Benfica

Lille x Dortmund

Dortmund x Bayern