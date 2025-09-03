Titular do Barcelona se lesiona e desfalca clube por um mês
Jogador deve perder de quatro a seis jogos
Titular do Barcelona, Alejandro Balde foi diagnosticado com uma lesão muscular na coxa esquerda e desfalca o clube de três a quatro semanas. Com isso, o lateral-esquerdo não estará presente na estreia dos culés na Champions League diante do Newcastle, no dia 18 de setembro.
Além da Liga dos Campeões, Balde também deve desfalcar o Barcelona em três jogos da La Liga: Valencia, Getafe e Real Oviedo. O lateral-esquerdo ainda é dúvida para os confrontos contra a Real Sociedad e PSG.
Naturalmente, o jogador deve ser substituído por Gerard Martín, que já atuou na função na última temporada. O clube carece de profundidade no setor, uma vez que conta com apenas três laterais e quatro zagueiros no plantel.
Na La Liga, o Barcelona soma sete pontos em três partidas realizadas, mas ocupa apenas a 4ª colocação. O clube catalão está atrás de Real Madrid e Athletic Bilbao, que possuem 100% de aproveitamento, além do Villarreal, pelo critério de saldo de gols.
Balde desfalca Barcelona novamente
Na reta final da última temporada, Balde desfalcou o Barcelona em momentos chaves da temporada, como na final da Copa do Rei e nos três últimos jogos do clube catalão na Champions League também por lesão muscular.
