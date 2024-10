Foto: Rob Maya







A madrugada desta quarta-feira (23) deve chamar a atenção por registrar um momento especial para um brasileiro no Campeonato Mexicano. Às 00h05 (horário de Brasília), o Toluca receberá o Puebla no Estádio Nemesio Diez, em confronto válido pela 13a rodada do Apertura 2024. E defendendo o gol dos donos da casa estará o ex-são-paulino Tiago Volpi, que completará seu 100° jogo pelo clube mexicano.

Após defender o São Paulo entre 2019 e 2022 e ser Campeão Paulista em 2021, Volpi retornou ao México, onde já havia tido passagem de sucesso por quatro temporadas, quando foi campeão e ídolo do Querétaro. Desta vez, porém, o desafio seria maior: jogar pelo Toluca, terceiro maior campeão mexicano em todos os tempos com 10 títulos, mas que está na fila desde 2010. Logo em seu primeiro torneio pelo novo clube, o Apertura 2022, Volpi bateu na trave e foi o principal protagonista da campanha que terminou com o vice-campeonato nacional.

Considerado um dos melhores goleiros do país, amplamente cotado para defender a seleção mexicana e conhecido pelos dotes artilheiros - já soma 15 gols com a camisa do Toluca - o brasileiro de 33 anos afirma viver um de seus melhores momentos na carreira.

- Me sinto em casa aqui e estou na plenitude da minha forma. Acumulei bastante experiência, evoluí muito jogando em diferentes contextos e hoje, com toda essa bagagem, me vejo na minha melhor versão. Quero ajudar o Toluca a dar fim a esse jejum de títulos e sei que estamos no caminho certo - assegura Tiago Volpi aos 33 anos e em sua terceira temporada pelo clube.

Atual vice-líder do Campeonato Mexicano, com 25 pontos, o Toluca só foi derrotado uma vez nesta edição do torneio, que ainda terá outras quatro rodadas antes de entrar na Liguilla, como é chamada a fase de mata-mata. Com apenas 11 gols sofridos em 12 jogos, a equipe do goleiro brasileiro ostenta a terceira melhor defesa da competição, além de ter o artilheiro do torneio, o português Paulinho, autor de 8 gols. Para este Apertura, o Toluca investiu mais de R$ 100 milhões em reforços brasileiros, trazendo o zagueiro Luan, ex-Palmeiras, e o meia Helinho, ex-Bragantino e São Paulo.

- Foi a ambição do Toluca pelos títulos que me atraiu para cá em 2022, e esses investimentos dentro de uma liga tão competitiva demonstram isso. Chegar a essa marca centenária por um dos gigantes do México é motivo de muito orgulho para mim. Quero seguir trabalhando para merecer cada elogio e retribuir com vitórias e títulos todo o carinho e o respeito que têm por mim aqui. Esse clube é uma parte importante da minha vida - conclui Tiago Volpi.