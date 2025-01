Textor assina acordo e dá mais um passo para vender clube, afirma jornal

John Textor, dono da SAF do Botafogo, está muito próximo de vender um dos clubes do catálogo do grupo Eagle Football Holdings. De acordo com o jornal estadunidense The Athletic, o empresário assinou um acordo com um grupo de empresários dos Estados Unidos e da Arábia Saudita em negociação da gestão do Crystal Palace, da Premier League.

A proposta é avaliada em 185 milhões de dólares (cerca de R$ 1,1 bilhão) e apresentada exclusividade para os executivos envolvidos. Após longa negociação, os lados chegaram a um acordo. O financiamento do negócio é realizado por Mansoor e Haider Syed, dupla de irmãos nascidos na Arábia Saudita que lideram um fundo de investimentos que deseja a aquisição de um clube de futebol.

Caso o acordo seja cumprido, a compra ainda precisará ser aprovada pela Premier League. Porém, o dono da SAF do Botafogo tem outra opção na mesa: o Sportsbank, grupo de investimentos esportivos, também planeja assumir o controle do time inglês a partir da compra das ações da Eagle Football Holdings, grupo liderado pelo empresário estadunidense. Recentemente, o Daily Mail, da Inglaterra, noticiou que o Sportsbank ofereceu R$ 1,5 bilhão no negócio.

John Textor, dono da SAF do Botafogo (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Textor não esconde intenção de vender o Crystal Palace. Em maio, o empresário explicou as razões de estar buscando um novo comprador para a equipe.

— Eu quero estar envolvido em um clube inglês que ganhe campeonatos, no topo da liga. E isso requer assumir riscos que podem igualmente te levar para o caminho contrário. Não sei se essa estratégia necessariamente é correta para o Palace. Deve haver outras pessoas um pouco mais pacientes que eu, e talvez a impaciência não seja necessariamente boa para o Palace.

Além do Crystal Palace e do Botafogo, o Eagle Football Club controla as ações do Lyon, da França, e o Molenbeek, da Bélgica.

