Ten Hag não se abala com tropeços e vê ‘milagre de natal’ no Manchester United

Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 04/04/2024 - 08:30 • Manchester (ING)

O técnico Erik ten Hag não demonstrou preocupação com os tropeços do Manchester United na atual temporada. Em entrevista coletiva pré-jogo, o técnico reconheceu a instabilidade da equipe, mas procurou ver o "copo meio cheio", afirmando que enxerga melhora no rendimento do time desde o último natal. Veja a declaração do treinador no vídeo do topo da página.

➡️ A boa do Lance! Betting: vamos dobrar seu primeiro depósito, até R$200! Basta abrir sua conta e tá na mão!

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Atualmente, os Diabos Vermelhos ocupam apenas a 6ª posição da tabela da Premier League. A distância para o Tottenham, quinto colocado da competição, é de nove pontos. Os resultados da temporada tem colocado o técnico contra a parede. Recentemente, um repórter da ESPN da Inglaterra informou que existem nove candidatos a substituir Ten Hag no comando da equipe.

Mesmo assim, o treinador afirmou que "a tendência é positiva", se referindo ao momento da equipe desde os jogos do período do natal.

O Manchester United enfrenta o Chelsea nesta quinta-feira (4), às 16h15 (hora de Brasília), em Stamford Bridge, pela 31ª rodada da Premier League.

Erik ten Hag admitiu instabilidade do Manchester United, mas preferiu ver o "copo meio cheio" (Foto: CRISTINA QUICLER / AFP)