O Comentarista da "TNT Sports" Bruno Formiga criticou a atuação do Flamengo nos últimos seis jogos, em especial na derrota contra o Olimpia, que eliminou o clube carioca, na quinta-feira (10). Para o jornalista, a equipe de Sampaoli é exposta, lenta e previsível. Ele ainda compara com a campanha de Vitor Pereira, antecessor do argentino.