O Olímpia comemorou muito a classificação sobre o Flamengo na Libertadores, na noite desta quinta-feira. Nas postagens das redes sociais sobrou, inclusive, para os torcedores do Flamengo que acreditavam em uma classificação tranquila em cima do tricampeão continental. Em especial, uma das postagens citava uma frase que viralizou em vídeo do influencer Paparazzo Rubro-Negro, que comemorou o confronto entre as equipes após o sorteio das oitavas de final.