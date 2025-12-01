Thomas Müller comenta rivalidade e encontro com Messi na final da MLS

Inter Miami e Vancouver Whitecaps irão decidir o título da MLS, no sábado (6), às 16h30 (de Brasília), no Lockhart Stadium, em Fort Lauderdale (EUA). A final irá colocar frente a frente Lionel Messi e Thomas Müller, que tiveram duelos em grandes palcos e que o meia alemão levou a melhor na maioria, sendo a principal na Copa do Mundo de 2014.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Após a vitória sobre o San Diego Football Club, por 3 a 1, na final da Conferência Leste da MLS, em entrevista a Apple TV, Müller falou sobre o reencontro com Messi. Na resposta, o alemão cutucou a emissora por querer uma aspa polêmica, elogiou o camisa 10 argentino e o Inter Miami.

continua após a publicidade

— Eu sei, eu sei, vocês querem falar sobre o histórico, e para o Apple TV seria bom se eu dissesse uma frase incendiária ou algo assim. Mas eu gosto de assistir ao Messi, tenho a sensação de que o Miami é um time muito forte. Vimos hoje eles vencerem o New York de uma forma realmente poderosa. Acho que é uma final grande. Eu desejava essa partida final, e aqui estamos, acho que é maravilhosa para todos — declarou o alemão.

Thomas Müller em ação pelo Vancouver Whitecaps (Foto: Kevork Djansezian/AFP)

Encontros entre Messi e Müller

Lionel Messi e Thomas Müller se enfrentaram oito vezes em competições oficiais, com sete vitórias do alemão e apenas uma do argentino. Dentro do retrospecto, estão incluídas partidas traumáticas na carreira do argentino, como a quartas de final e a final da Copa do Mundo de 2010 e 2014, respectivamente e o 8 a 2 do Bayern de Munique sobre o Barcelona, nas quartas da Champions League de 2020.

continua após a publicidade

A única vitória de Messi sobre Müller foi na semifinal da Champions League de 2015. Na ocasião, o argentino marcou duas vezes, sendo um deles o icônico gol em que dribla Jérôme Boateng e cava sobre Manuel Neuer.

Momento em que Messi dribla Boateng para marcar o segundo gol do Barcelona (Foto: AFP)

Decisão da MLS

No último sábado (29), foram realizadas as finais de conferência da MLS. Em San Diego, o Vancouver Whitecaps surpreendeu o San Diego Football Club e venceu por 3 a 1, com gols de Brian White (duas vezes) e Pablo Sisniega (contra), e venceu a Conferência Oeste. Já no Leste, o Inter Miami goleou o New York City por 5 a 1, com três gols de Tadeo Allende e outros de Mateo Silvetti e Telasco Segovia.

Lionel Messi comemora mais um título pelo Inter Miami (Foto: CHANDAN KHANNA / AFP)

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

➡️Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial