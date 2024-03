Técnico da Espanha dispara após amistoso diante do Brasil: ‘Fomos muito superiores’

Luis De La Fuente afirmou que a Espanha foi muito superior ao Brasil em amistoso (Foto: Ben Stansall / AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 26/03/2024 - 21:40 • Madrid (ESP)

O técnico da Espanha, Luis de la Fuente, afirmou que sua equipe foi muito superior ao Brasil no empate entre as equipes por 3 a 3. Durante a entrevista coletiva, o treinador também afirmou que, apesar de discordar do resultado do jogo, sua equipe sai fortalecida do duelo diante da Amarelinha.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

- Fomos muito superiores como equipe e dá raiva não ganhar, mas no alto nível competitivo são esses detalhes que decidem a partida. Saímos mais fortes, porque temos a sensação que a equipe pode chegar muito longe.

De la Fuente também foi perguntado sobre os assobios (o equivalente a vaias) que o atacante Álvaro Morata sofreu ao ser substituído do jogo, aos 36 minutos do segundo tempo. O técnico da Espanha se disse envergonhado pela reação da torcida. Vale destacar que o centroavante do Atlético de Madrid é o capitão da equipe.

- Dói em minha alma que no meu país assobiem para o capitão da seleção, e quando ouço os assobios, sinto dor. Como espanhol, sinto vergonha quando um jogador espanhol é assobiado.

Álvaro Morata (esquerda) saiu de campo debaixo de assobios (o equivalente a vaias) no empate entre Espanha e Brasil (Foto: Thomas COEX / AFP)

Por fim, o técnico também aproveitou a coletiva de imprensa para elogiar a atuação de Lamine Yamal, jovem do Barcelona que tem se destacado em jogos pelo clube e pela seleção. O técnico pediu prudência com o jogador, especialmente pela sua pouca idade.

- Ele esteve brilhante, mas gosto de ser prudente. Precisa dar tempo a estes jovens com tanto talento. Ele (Lamine) chegará longe - finalizou.