Tchouaméni se pronuncia após briga com Valverde: 'Inaceitável'

Aurélien Tchouaméni utilizou as suas redes sociais nesta sexta-feira (8) para se pronunciar oficialmente sobre a briga que teve com o companheiro de equipe Federico Valverde durante um treinamento do Real Madrid nesta semana. A manifestação do atleta ocorre um dia após o próprio uruguaio falar publicamente sobre o tema.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

A diretoria do Real Madrid já tomou uma decisão interna sobre o caso e aplicou uma multa no valor de 500 mil euros (cerca de R$ 2,9 milhões) para cada um dos jogadores envolvidos, mas optou por não aplicar suspensões esportivas. Em seu comunicado, Tchouaméni assumiu a responsabilidade pelo episódio com Valverde e ressaltou que atitudes como essa não condizem com a postura exigida de atletas de alto rendimento.

continua após a publicidade

— O que aconteceu esta semana no treino é inaceitável. Digo isto pensando no exemplo que se espera que demos aos jovens, seja no futebol ou na escola. Independentemente de quem esteja certo ou errado, devemos sempre procurar a solução mais pacífica para resolver um conflito — afirmou o volante, que também reconheceu o momento conturbado do Real Madrid na temporada e pediu desculpas diretas pelo impacto do episódio na imagem da instituição perante o público.

— Acima de tudo, peço desculpas pela imagem que projetamos do clube. Sei que os torcedores, a comissão técnica, meus companheiros de equipe, a diretoria, todos estão profundamente decepcionados com o desenrolar desta temporada. Mas a frustração não justifica tudo. Esses incidentes, embora possam acontecer em qualquer vestiário, não são dignos do Real Madrid — complementou o francês.

continua após a publicidade

Desentendimento entre jogadores acontece durante treino do Real Madrid (Foto: Reprodução)

➡️ Entenda o que é o traumatismo cranioencefálico, lesão de Valverde

Rumores na internet e foco no El Clásico

O volante aproveitou a oportunidade para desmentir boatos que circularam recentemente sobre as possíveis motivações da briga, criticando as narrativas falsas geradas na internet com o intuito de atrair repercussão. Tchouaméni declarou que acata a punição imposta pela diretoria e destacou que o elenco precisa manter a união no vestiário para superar o atual momento de instabilidade.

— De qualquer forma, agora não é hora de discutir quem fez o quê, quem disse o quê, ou quem estava certo ou errado. Reconheço a sanção do clube e a aceito. Ainda somos uma família, com desentendimentos às vezes, mas devemos sempre colocar nossos objetivos acima de tudo. Pedi desculpas ao grupo e também quero estender minhas desculpas a todos os torcedores do Real Madrid — relatou Tchouaméni.

Por fim, o Tchouaméni projetou o próximo compromisso da equipe por La Liga, contra o Barcelona. O volante exigiu foco total no clássico do fim de semana.

— Agora é hora de seguir em frente, e todo o nosso foco está no El Clásico e na temporada que se inicia, para levar o clube de volta ao topo, onde ele merece estar — concluiu.

Valverde e Tchouaméni pelo Real Madrid (Foto: Reprodução/X)

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

+ Aposte em diversos jogos de futebol pelo mundo!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.