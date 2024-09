Tamanho do gol: veja medidas oficiais da baliza do futebol

O tamanho do gol é de mede 7,32 metros de largura e 2,44 metros de altura. (Foto: FIFA)







Escrito por Lance! • Publicada em 25/09/2024 - 08:31 • São Paulo

O tamanho do gol no futebol segue um padrão definido pela Fifa e outras entidades reguladoras do esporte. A baliza, ou gol, mede 7,32 metros de largura e 2,44 metros de altura. Essas dimensões são usadas em todas as competições oficiais, desde campeonatos locais até as maiores competições internacionais, como a Copa do Mundo.

Essas medidas foram estabelecidas com o objetivo de criar um equilíbrio entre o ataque e a defesa. Esse tamanho de gol permite que os atacantes tenham uma boa margem para chutar, mas ao mesmo tempo exige que eles sejam precisos. Por outro lado, os goleiros precisam de reflexos rápidos e um bom posicionamento para cobrir o maior espaço possível.

O tamanho do gol no futebol moderno foi padronizado no século 19 e permanece o mesmo desde então, independentemente do país ou da liga em que a partida é disputada. Além disso, as traves do gol devem ser feitas de materiais resistentes, como alumínio ou aço, e pintadas de branco para garantir maior visibilidade durante o jogo.

Tamanho do gol impacta o jogo

O posicionamento da baliza também é importante. Ela deve estar exatamente no centro da linha de fundo, e a rede deve estar bem fixada para evitar que a bola ultrapasse o gol caso um chute muito forte seja desferido. Isso garante que as decisões sobre se a bola entrou ou não no gol sejam claras e precisas.

O tamanho do gol impacta diretamente a estratégia do jogo. Atacantes e goleiros devem ajustar suas técnicas e movimentos de acordo com essas dimensões. Para o atacante, é importante escolher o canto certo para finalizar a jogada, aproveitando o espaço oferecido pela baliza. Já o goleiro deve trabalhar para cobrir os ângulos, movendo-se rapidamente dentro da área para evitar que a bola ultrapasse a linha.

Além das dimensões do gol, há também uma série de regulamentações que envolvem a instalação das traves e da rede, garantindo que elas estejam em conformidade com as normas da Fifa. As redes, por exemplo, devem ser seguras e esticadas de forma que a bola não consiga atravessar o gol após uma finalização.

Por que o gol do futebol tem uma medida estranha?

O futebol teve origem na Inglaterra, portanto não apenas os gols, mas todas as medidas foram idealizadas no sistema imperial de medidas, e não no métrico. No caso do tamanho do gol, os britânicos marcam 8 jardas de largura por 8 pés de altura (7,32 x 2,44 metros).

Traves: Quadradas ou Redondas?

As traves, parte vital da composição de um gol, possuem sua parcela de curiosidades. Uma das mais notáveis é que, até a Copa do Mundo de 1974, as traves eram de formato quadrado. A mudança para o formato cilíndrico foi introduzida, principalmente, pensando na segurança dos jogadores. Imagine a dor de se chocar contra uma trave quadrada!

As Redes e sua Evolução

O som da bola balançando a rede é música para os ouvidos de quem torce. As redes, além de sua função essencial de delimitar o gol, também possuem uma rica história. Em grandes campeonatos, é comum que as redes sejam personalizadas para refletir a identidade visual do evento. Elas já foram feitas de diversos materiais, mas hoje, o poliéster e o nylon dominam, garantindo resistência e flexibilidade.