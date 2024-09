Campo de futebol: qual o tamanho oficial pelas regras da FIFA?

Tamanho do campo de futebol







Escrito por Lance! • Publicada em 26/09/2024 - 15:52 • São Paulo

O futebol é um dos esportes mais populares do mundo, jogado em praticamente todos os países e regiões. Apesar das variações culturais e locais, o jogo segue um conjunto de regras universais definidas pela FIFA, a entidade máxima do futebol. Entre essas regras, o tamanho do campo de futebol é uma das mais importantes, pois influencia diretamente a dinâmica das partidas, as estratégias das equipes e o desgaste físico dos jogadores.

Embora o futebol possa ser jogado em diversos tipos de campos, desde pequenos gramados amadores até grandes estádios, as regras oficiais estabelecem uma faixa de dimensões para o campo de futebol. Essa faixa permite uma certa flexibilidade, mas dentro de limites rigorosos que garantem a competitividade e o equilíbrio entre as equipes. Vamos detalhar as dimensões e as áreas específicas de um campo de futebol de acordo com as regras oficiais.

Quais são as medidas oficiais de um campo de futebol?

De acordo com as regras da FIFA, as dimensões de um campo de futebol podem variar entre 90 e 120 metros de comprimento, e entre 45 e 90 metros de largura. No entanto, ele não pode ser quadrado. Essa variação é permitida em competições menores e partidas amadoras, mas nas competições internacionais, essas dimensões são mais restritas. Nesses casos, o campo deve ter entre 100 e 110 metros de comprimento e entre 64 e 75 metros de largura. Nas competições da FIFA, o padrão é único: 105m x 68m, algo que foi copiado pelas principais competições do mundo, inclusive o Brasileirão das séries A e B desde 2016.

Essa padronização é necessária para garantir que todas as equipes joguem sob condições semelhantes, independentemente do estádio ou país onde o jogo é realizado. As variações dentro dessa faixa ainda permitem alguma flexibilidade para os clubes, mas evitam que um campo muito pequeno ou muito grande prejudique o desempenho dos times​.

Quais são as zonas e áreas delimitadas no campo de futebol?

Além das dimensões gerais do campo de futebol, há várias áreas específicas que desempenham papéis cruciais no jogo. Cada uma dessas zonas tem medidas definidas e regras associadas que afetam a forma como o jogo é jogado.

Grande área

A grande área, também conhecida como área penal, mede 16,5 metros a partir da linha de fundo em direção ao centro do campo e se estende 40,3 metros ao longo da linha do gol. Essa área é única área do campo de futebol onde o goleiro tem permissão para usar as mãos para defender, e qualquer infração cometida por um jogador defensor dentro dessa área pode resultar em um pênalti para o time adversário.

Área pequena

Localizada dentro da grande área, a área pequena tem 5,5 metros de profundidade e 18,3 metros de largura. Essa área é particularmente importante para a reposição de bola pelo goleiro, pois qualquer tiro de meta deve ser cobrado de dentro dela. Além disso, essa área delimita o espaço onde faltas cometidas pelo goleiro ou por defensores podem ter consequências diretas.

Marca do pênalti

A marca do pênalti fica a 11 metros da linha do gol e é o ponto onde as penalidades são cobradas. Esta é uma das áreas mais emocionantes e decisivas do campo, onde um único chute pode mudar o rumo de uma partida, especialmente em jogos eliminatórios.

Círculo central

O círculo central tem um raio de 9,15 metros e está localizado no centro do campo. Ele delimita o espaço em que os jogadores da equipe adversária devem ficar durante o início da partida ou o reinício do jogo após um gol. Esse espaço é fundamental para garantir que a equipe que está reiniciando o jogo tenha tempo e espaço para organizar sua jogada.

Linhas laterais e de fundo: As linhas laterais delimitam a largura do campo de futebol, enquanto as linhas de fundo delimitam seu comprimento. As linhas laterais devem ter a mesma largura da linha de fundo. Se a bola cruzar totalmente qualquer uma dessas linhas, o jogo é interrompido e a reposição é feita por meio de arremesso lateral, escanteio ou tiro de meta, dependendo da última equipe a tocar a bola e da linha que ela cruzou.

Por que as dimensões do campo de futebol variam?

As variações nas dimensões de um campo de futebol são permitidas pela FIFA para acomodar as realidades locais, como o espaço disponível em estádios antigos ou a preferência tática das equipes. Alguns clubes, por exemplo, optam por campos mais largos para favorecer um estilo de jogo mais aberto e rápido, enquanto outros preferem campos mais estreitos, que compactam o jogo e favorecem a defesa.

Nas competições internacionais, as regras mais restritivas garantem um padrão mais uniforme, evitando que uma equipe seja favorecida por um campo com dimensões muito específicas. As variações permitidas para clubes são geralmente mais comuns em campeonatos nacionais, onde os estádios podem ter sido construídos em épocas diferentes, com limitações arquitetônicas ou espaciais que afetam as dimensões do campo​.

Como o tamanho do campo influencia o jogo?

O tamanho do campo de futebol influencia diretamente a estratégia adotada pelas equipes. Campos mais longos favorecem equipes que jogam com contra-ataques rápidos, pois oferecem mais espaço para transições ofensivas. Em contrapartida, campos mais curtos favorecem equipes que preferem controlar a posse de bola e manter a defesa compacta.

Da mesma forma, a largura do campo pode afetar a maneira como as equipes se defendem e atacam. Campos mais largos permitem que os times utilizem mais os laterais, abrindo o jogo e forçando os defensores adversários a cobrir mais espaço. Já campos mais estreitos dificultam o jogo pelas pontas e forçam os times a atacarem pelo centro, o que pode ser vantajoso para equipes com bons meio-campistas criativos.