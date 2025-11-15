Talles Brener fala sobre possibilidade de título do Kashima na J1 League

O Kashima Antlers entra na reta decisiva da J1 League com a chance de confirmar mais um título nacional. Líder isolado com 70 pontos e restando apenas duas rodadas para o fim da competição, o clube japonês pode ser campeão já na próxima rodada. Em sua primeira temporada no Japão, o atacante Talles Brener vive a expectativa de levantar o primeiro troféu pelo novo time.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Antes das declarações, o jogador destacou o contexto da campanha e a importância do momento para o elenco, que depende apenas de si para confirmar a conquista.

continua após a publicidade

– Ser campeão é sempre o objetivo máximo de um time e também de um atleta. Vim para o Kashima ciente da grandeza do clube e também de que lutaríamos por troféus. Que possamos alcançar duas vitórias nessas rodadas finais para podermos comemorar – declarou.

Talles Brener em ação pelo Kashima Antlers (Foto: Divulgação/Kashima Antlers)

Reta final contra rivais ameaçados

Os adversários do Kashima nas duas últimas rodadas serão Tokyo Verdy e Yokohama Marinos, ambos ameaçados de rebaixamento. A situação coloca pressão adicional sobre os concorrentes e deve aumentar o nível de competitividade dos confrontos. Talles afirmou que, apesar da boa fase da equipe, o elenco está preparado para dificuldades.

continua após a publicidade

– Não é fácil estar na situação deles e os respeitamos muito. Queremos este título, vamos lutar bastante por ele, mas estamos totalmente cientes de que não haverá facilidade – encerrou.

A equipe volta a campo buscando confirmar uma campanha sólida e coroar um ano de afirmação tanto para o clube quanto para o atacante brasileiro.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

➡️Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial