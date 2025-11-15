menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Internacional

Talles Brener fala sobre possibilidade de título do Kashima na J1 League

Atacante brasileiro vive expectativa de título em sua temporada de estreia no futebol japonês

Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 15/11/2025
07:20
Talles Brener em ação pelo Kashima Antlers (Foto: Divulgação/Kashima Antlers)
imagem cameraTalles Brener em ação pelo Kashima Antlers (Foto: Divulgação/Kashima Antlers)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Kashima Antlers entra na reta decisiva da J1 League com a chance de confirmar mais um título nacional. Líder isolado com 70 pontos e restando apenas duas rodadas para o fim da competição, o clube japonês pode ser campeão já na próxima rodada. Em sua primeira temporada no Japão, o atacante Talles Brener vive a expectativa de levantar o primeiro troféu pelo novo time.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Antes das declarações, o jogador destacou o contexto da campanha e a importância do momento para o elenco, que depende apenas de si para confirmar a conquista.

continua após a publicidade

– Ser campeão é sempre o objetivo máximo de um time e também de um atleta. Vim para o Kashima ciente da grandeza do clube e também de que lutaríamos por troféus. Que possamos alcançar duas vitórias nessas rodadas finais para podermos comemorar – declarou.

Talles Brener em ação pelo Kashima Antlers (Foto: Divulgação/Kashima Antlers)
Talles Brener em ação pelo Kashima Antlers (Foto: Divulgação/Kashima Antlers)

Reta final contra rivais ameaçados

Os adversários do Kashima nas duas últimas rodadas serão Tokyo Verdy e Yokohama Marinos, ambos ameaçados de rebaixamento. A situação coloca pressão adicional sobre os concorrentes e deve aumentar o nível de competitividade dos confrontos. Talles afirmou que, apesar da boa fase da equipe, o elenco está preparado para dificuldades.

continua após a publicidade

– Não é fácil estar na situação deles e os respeitamos muito. Queremos este título, vamos lutar bastante por ele, mas estamos totalmente cientes de que não haverá facilidade – encerrou.

A equipe volta a campo buscando confirmar uma campanha sólida e coroar um ano de afirmação tanto para o clube quanto para o atacante brasileiro.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

➡️Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias