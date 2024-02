O Al-Nassr empatou em casa por 4 a 4 com o Al-Hazem, em jogo válido pela 22ª rodada do Campeonato Saudita. O destaque do jogo ficou por conta do brasileiro Anderson Talisca, que marcou os três gols dos mandantes. Com 26 gols marcados, o meia-atacante é o vice-artilheiro do time na temporada.