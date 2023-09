SUPER CLÁSSICO

No Emirates Stadium, o Arsenal recebeu o Tottenham em grande dérbi londrino. E quem abriu o placar foram os donos da casa: em jogada individual, Bukayo Saka bateu cruzado e contou com um corte errado de Cuti Romero para inaugurar o marcador. Minutos depois, James Maddison achou Heung-Min Son na área; o coreano deu um leve toque para vencer David Raya. No segundo tempo, os Gunners voltaram à frente após pênalti convertido por Saka. No lance seguinte, Jorginho errou a saída e a conexão Maddi-Son funcionou novamente, com batida do capitão dos Spurs na saída de Raya para deixar tudo igual.