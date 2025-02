Sporting x Arouca: onde assistir, horário e prováveis escalações

Sporting e Arouca se enfrentam neste sábado (15), às 17:30, no Estádio de Alvalade, em Lisboa (POR). O confronto, válido pela 22ª rodada da Liga Portugal, terá transmissão da ESPN e do Disney+.

O Sporting, atual líder do Campeonato Português com 51 pontos, busca a vitória para se distanciar do Benfica, vice líder, que atualmente tem quatro pontos a menos que o time de Gyokeres. A equipe vem de uma derrota dentro de casa para o Borussia Dortmund, em partida válida pelos play-offs da Champions League.

O time do Arouca, por sua vez, tem apenas 23 pontos em 21 rodadas, sendo apenas o 12° colocado. A equipe também chega de um empate por 1 a 1, porém jogando em casa contra o Rio Ave. O clube projeta a vitória para se manter longe da zona de rebaixamento.

No último confronto entre as equipes, o Sporting venceu o Arouca pelo placar de 3 a 0 na partida do primeiro turno. Ao total, em todas as competições, a equipe do Sporting leva a melhor contra o Arouca. São 16 vitórias do time mandante, um empate e uma vitória do visitante.

Confira as informações do jogo entre Sporting e Arouca

✅ FICHA TÉCNICA

SPORTING X AROUCA

22ª RODADA - LIGA PORTUGAL

📆 Data e horário: sábado, 14 de fevereiro de 2025, às 17h30 (de Brasília)

📍 Local: Estádio de Alvalade, em Portugal

📺 Onde assistir: ESPN (canal fechado) e Disney+ (canal de streaming)

⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:

SPORTING (Técnico: Rui Borges): Rui Silva; Fresneda, St Juste, Gonçalo Inácio e Maxi Araújo; Hjulmand, João Simões, Francisco Trincão, Quenda e Daniel Bragança; Gyokeres

Desfalques: Suspensos - Diomandé e Matheus Reis; Lesionados - Nuno Santos, Pedro Gonçalves e Geny Catamo

AROUCA (Técnico: Vasco Seabra): Mantl; Esgaio, Lamba, Fontán e Weverson; David Simão, Fukui, Trezza, Sylla e Gozalbez; Henrique Araújo.

Desfalques: Lesionado - Galovic