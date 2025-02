Sporting e Borussia Dortmund se enfrentam nesta terça-feira (11), às 17h (de Brasília), no José Alvalade, em Lisboa (POR), em jogo válido pela ida dos play-offs da Champions League. As duas equipes não conseguiram se inserir entre os oito que avançaram diretamente às oitavas de final, precisando disputar a repescagem. Quem avançar no duelo — que se repete pela quarta temporada seguida — aguarda o sorteio para enfrentar Aston Villa e Lille. O embate terá transmissão do Space (TV fechada) e da MAX (streaming). ➡️ Assista à Champions League na MAX com Prime Video

✅ FICHA TÉCNICA

Sporting x Borussia Dortmund

Jogo de ida — Play-offs — Champions League

📆 Data e horário: terça-feira, 11 de fevereiro de 2025, às 17h (de Brasília)

📍 Local: José Alvalade, em Lisboa (POR)

📺 Onde assistir: Space (TV fechada) e MAX (streaming)

🕴️ Arbitragem: Espen Eskås (árbitro) e Dennis Johan Higler (VAR)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

SPORTING (Técnico: Rui Manuel Borges)

Israel; Fresneda, Diomande, Inácio, Araujo; Bragança, Debast, Morita; Trincão, Gyokeres, Quenda.

❌ Desfalques: Morten Hjulmand, Pedro Gonçalves, João Simões e Nuno Santos (lesionados)

BORUSSIA DORTMUND (Técnico: Niko Kovač)

Kobel; Ryerson, Can, Schlotterbeck, Bensebaini; Sabitzer, Gross; Adeyemi, Brandt, Gittens; Guirassy.

❌ Desfalques: Carney Chukwuemeka e Felix Nmecha (lesionados)

