Southampton vence Leeds United e está de volta à Premier League

Escrito por Lance! • Publicada em 26/05/2024 - 13:09 • Londres (ING)

'O jogo mais valioso do mundo'. Assim é conhecida a final dos playoffs da Championship, em que garante a vaga na Premier League. Neste domingo (26), o Southampton venceu o Leeds por 1 a 0 e está de volta à elite do futebol inglês. Adam Armstrong balançou as redes e garantiu o acesso.

Com o resultado, o Southampton se junta ao Leicester City e Ipswich Town, primeiro e segundo colocados da EFL Championship, respectivamente, e vão disputar a primeira divisão inglesa.

HERÓI!

Em um duelo no estádio mais emblemático da Inglaterra, no Wembley, as equipes tiveram dificuldades para criarem lances de perigo, apesar das chegadas ao ataque.

O único gol da partida, em que garantiu o acesso do Southampton à Premier League aconteceu no primeiro tempo, aos 24 minutos. Em rápida troca de passes do meio-campo ao ataque, Adam Armstrong invadiu a área e finalizou no canto direito do goleiro Meslier.

