Southampton é expulso dos playoffs da Championship após escândalo de espionagem
Time foi desclassificado após conseguir vaga na final dos playoffs
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O Southampton FC está fora da disputa pelo acesso à Premier League. A English Football League (EFL) anunciou nesta terça-feira a exclusão dos Saints da final dos playoffs da Championship após o clube ser considerado culpado por espionagem contra adversários durante a temporada 2025/26.
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Além da eliminação, o Southampton também começará a próxima edição da segunda divisão inglesa com quatro pontos negativos. A punição caiu como uma bomba no clube, que sonhava em retornar à elite sob comando do técnico alemão Tonda Eckert e do jovem meia Caspar Jander.
Segundo comunicado oficial da EFL, o Southampton admitiu "várias violações dos regulamentos relacionadas à filmagem não autorizada dos treinos de outros clubes". O caso veio à tona antes da semifinal dos playoffs contra o Middlesbrough FC, quando um funcionário dos Saints foi flagrado espionando atividades do rival.
Mesmo derrotado na semifinal após empate no jogo de ida e revés por 2 a 1 na prorrogação, o Middlesbrough foi reintegrado à competição e enfrentará o Hull City na decisão pela última vaga na Premier League. A partida está marcada para sábado, em Wembley.
A pressão também aumentou sobre Eckert. O treinador de 33 anos foi questionado diversas vezes sobre o escândalo nas coletivas recentes e deixou entrevistas de forma irritada após perguntas envolvendo o caso.
Em nota oficial, o Middlesbrough apoiou a decisão da liga.
— Acreditamos que essa decisão manda uma mensagem clara sobre o futuro do nosso esporte, em relação ao que esperamos da integridade esportiva e da conduta — afirmou o clube.
O Southampton ainda pode recorrer da punição junto à Comissão Disciplinar da EFL até quarta-feira. Enquanto isso, o clube vive um dos episódios mais turbulentos de sua história recente.
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