Escrito por Lance! • Publicada em 08/03/2024 - 13:18 • Riade (SAU)

O Al-Hilal de Jorge Jesus segue a contagem para quebrar o recorde mundial de vitórias seguidas. Em partida emocionante no Estádio Prince Faisal bin Fahd, a equipe do português virou sobre o rival local Al-Riyadh para 3 a 1, com brilho do brasileiro Michael.

Com o resultado, já são 27 triunfos seguidos, igualando os escoceses do The New Saints. Agora, o objetivo é conquistar a 28ª vitória seguida para ser o detentor do recorde de forma isolada. Na Saudi Pro League, o Crescente chegou a 65 pontos e é o líder disparado, abrindo 12 de frente para o Al-Nassr de Cristiano Ronaldo.

⚽ OS GOLS DO JOGO

O Al-Hilal começou melhor em relação ao Al-Riyadh na partida e pressionou fortemente na primeira etapa em vias de inaugurar o marcador. Na chance mais clara, o árbitro brasileiro Wilton Pereira Sampaio marcou pênalti sobre Milinkovic-Savic, mas Mitrovic parou no goleiro Campaña. Logo no começo do segundo tempo, em cruzamento para a área, Al-Bulayhi desviou contra o próprio patrimônio e embolou o sonho dos visitantes.

A reação começou aos 66', com pênalti sofrido pelo próprio Mitrovic. Desta vez, a responsabilidade do Al-Hilal caiu nos pés de Rúben Neves, que cobrou alto e deslocou o arqueiro do Al-Riyadh. Dez minutos depois, o português saltou para a função de garçom, cruzando bola na medida para Michael cabecear e contar com falha de Campaña. Nos acréscimos, ainda houve tempo para mais um pênalti, que Mitrovic voltou a cobrar, e desta vez, balançou as redes, fechando a conta.

👀 O QUE VEM POR AÍ?

A ambição dos sauditas terá seu episódio definitivo na terça-feira (12). Jorge Jesus e seus comandados enfrentam o Al-Ittihad pela volta das quartas de final da Champions Asiática em Jidá, tendo vantagem de dois gols após a vitória no jogo de ida. Já o Al-Riyadh, brigando contra o rebaixamento na Saudi Pro League, não tem compromissos continentais e só volta à ação na sexta (15), visitando o Al Feiha.

Jogadores do Al-Hilal celebram gol de Rúben Neves (Foto: Reprodução / X)