O cartão vermelho direto recebido por Endrick na partida entre Lyon e Nantes foi revogado pela Comissão Disciplinar da Liga de Futebol Profissional da França (LFP). A infração foi reclassificada como segundo cartão amarelo, o que reduz a punição para apenas um jogo de suspensão. O brasileiro, que corria risco de gancho mais severo, desfalcará a equipe somente na suspensão automática.

A decisão encerra rapidamente a polêmica gerada após a expulsão do atacante. Inicialmente advertido com cartão amarelo, Endrick acabou recebendo vermelho direto após revisão do VAR, em lance que provocou debates na França. Pela escala disciplinar, a punição poderia variar entre dois e três jogos.

Endrick não levará punição grave na França

Em comunicado oficial, a LFP detalhou o entendimento adotado após análise das imagens e do relatório da arbitragem. O texto divulgado pela entidade foi traduzido para o português brasileiro:

– Após analisar as imagens e ler o relatório do árbitro, que propôs a anulação do cartão vermelho, a Comissão Disciplinar decidiu revogar o cartão vermelho e substituí-lo por um segundo cartão amarelo, resultando na expulsão do jogador. Impõe-se, portanto, uma suspensão de um jogo

Com a revogação, Endrick cumpre apenas a suspensão automática e fica liberado para retornar na sequência do calendário. O atacante estará apto para enfrentar o Strasbourg e também para o confronto diante do Olympique de Marseille.

A expulsão ocorreu aos 61 minutos da partida contra o Nantes. Na ocasião, o árbitro Mathieu Vernice apresentou inicialmente o segundo cartão amarelo. Após recomendação do VAR, o lance foi revisado no monitor, e a decisão foi modificada para vermelho direto.

Endrick foi expulso após disputar bola com Tabibou em Nantes x Lyon (Foto: Damien Meyer/AFP)

O episódio ganhou repercussão imediata no noticiário francês. Endrick havia sido advertido logo no início do jogo, após falta em resposta a uma entrada dura sofrida minutos antes. A mudança de interpretação durante a partida elevou o debate sobre a intervenção do árbitro de vídeo.

Posteriormente, a Diretoria de Arbitragem da Federação Francesa de Futebol (FFF) também se manifestou em relatório semanal. O órgão reconheceu que a revisão do VAR não deveria ter sido recomendada.

– A força empregada pelo jogador do Lyon permaneceu limitada, sem intensidade excessiva ou caráter manifestamente violento. Esses elementos não permitem caracterizar um ato de brutalidade de acordo com as Regras do Jogo. A advertência inicialmente aplicada não constituiu erro manifesto.

A possibilidade de suspensão mais longa gerava preocupação no Lyon. Endrick vive bom momento e se tornou peça relevante no setor ofensivo. O brasileiro soma cinco gols e três assistências desde que assumiu protagonismo recente na equipe.

