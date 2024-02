Com a vitória, o Crescente foi a 56 pontos em 20 partidas, tendo 18 vitórias, dois empates e nenhuma derrota na competição. Jesus já declarou, em conversa com Neymar, querer alcançar o recorde de vitórias seguidas na história do futebol: são 22, a cinco do recorde detido pelo escocês The New Saints. O Al-Raed, por sua vez, estacionaram em 14º, com 18 pontos.