O paraglider Rafael Goberna realizou um sobrevoo especial durante o Desfile das Campeãs do Carnaval do Rio, na madrugada deste domingo (18), em meio às homenagens aos 40 anos do Sambódromo. Com show de luzes, o atleta empolgou o público durante seis minutos e pousou próximo ao Grande Arco, na Apoteose do Samba.