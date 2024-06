Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 13/06/2024 - 10:32 • Nyon (SUI)

A Fifpro, sindicato internacional dos jogadores de futebol, optaram, nesta quinta-feira (13), por abrir um processo contra a Fifa. A ação tem por objetivo barrar a disputa do Super Mundial de Clubes, previsto para acontecer em 2025, nos Estados Unidos.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

A motivação da organização em levar a entidade máxima do futebol mundial está atrelada ao período em que o Mundial seria disputado. A ideia é que 32 times, espalhados pelos continentes, se reúnam na América do Norte entre junho e julho do próximo ano.

Entretanto, os dois meses são correspondentes à paralisação do futebol europeu, o que tiraria, portanto, boa parte das férias dos jogadores. Com isso, seriam três anos seguidos que os componentes das equipes de topo precisariam abrir mão do descanso, já que neste ano há a disputa da Eurocopa e da Copa América, e em 2026, a Copa do Mundo.

Em 2023, a Associação Europeia de Clubes (ECA) entrou em acordo com a Fifa para dar um tom maior de interferência dos clubes na organização do Mundial. Porém, membros da Fifpro entendem que o acordo não se cumpriu na decisão de marcar a nova competição justamente para o período das férias do futebol europeu.

Vale lembrar que, nos últimos dias, Carlo Ancelotti, técnico do Real Madrid, chegou a afirmar publicamente que sua equipe se recusaria a disputar o Super Mundial de Clubes. Porém, horas depois, voltou atrás, juntamente com a diretoria madrilenha, e disse que seu time está confirmado no torneio.