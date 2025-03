Diego Simeone, técnico do Atlético de Madrid, compartilhou suas perspectivas antes do jogo contra o Espanyol. A coletiva de imprensa ocorreu na última sexta-feira (28). Simeone discutiu a performance de jogadores importantes e a situação da equipe na Liga. Este jogo é crucial para as aspirações da equipe na temporada.

Sobre as chances do Atlético de ganhar La Liga, o técnico destacou a importância dos últimos cinco jogos. Ele reconheceu a dificuldade de enfrentar o Espanyol, enfatizando a competência e o trabalho coletivo do adversário.

- Acho que os últimos cinco jogos são os que decidem as temporadas, e quem entrar com uma chance será aquele que vai disputar o gol. LaLiga é complicada em qualquer lugar. Todos jogam bem e ninguém joga mal. Cada equipe tem seus momentos, maior ou menor força, e todos os detalhes que fazem você se destacar em um lugar ou outro. Eles competem muito bem, especialmente em casa. Lembro-me do Madrid, do Girona, do Athletic... Eles têm um trabalho coletivo muito bom - disse.

Na sequência, Simeone mencionou que não há novidades sobre Antoine Griezmann. Ele elogiou Azpilicueta, descrevendo-o como um "treinador dentro do grupo de futebolistas".

- Ele é um treinador dentro do grupo de jogadores. Ele é um jogador, obviamente, mas tem a capacidade de ver as coisas dentro do grupo. Sinto-me incrivelmente feliz por ter podido compartilhar todo esse tempo com ele. Tenho certeza de que muitas das coisas que ele nos disse nos ajudaram a melhorar - declarou Simeone.

Simeone também falou sobre sua viagem à Argentina após uma semana difícil, buscando reconectar-se com suas raízes. Ele afirmou estar de volta e pronto para seguir em frente. No momento, o Atlético de Madrid está na terceira colocação da La Liga, sete pontos atrás do líder, Barcelona.

