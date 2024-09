Jorge Jesus dá prazo para retorno de Neymar e preocupa Seleção Brasileira

Jorge Jesus preocupa Seleção Brasileira com prazo de retorno para Neymar em 2025 (Foto: Carl de Souza/AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 25/09/2024 - 09:25 • Riade (SAU)

Técnico do Al-Hilal, Jorge Jesus comentou sobre o retorno de Neymar aos campos após uma grave lesão no joelho. O comandante afirmou que deve contar com o brasileiro somente em 2025.

- O Neymar é um jogador importante não só para o Al-Hilal mas para a liga em geral. Não posso especificar uma data de quando vai voltar, mas vamos avaliar a situação em janeiro - disse o português.

Com isso, Neymar deve ficar fora das duas próximas convocações da Seleção Brasileira nas Eliminatórias da Copa do Mundo 2026. O atleta deve perder os confrontos contra Chile, Peru, Venezuela e Uruguai.

Com retorno previsto para 2025, o atacante estará à disposição do Brasil para os jogos de março contra Colômbia e Argentina. Além disso, o jogador se prepara para a disputa do Super Mundial de Clubes com a equipe saudita.