Eficiência é a palavra que melhor define o jogo do Al-Nassr nesta quinta. Avassalador no início de jogo, o time de Luis Castro abriu três gols de vantagem com apenas 12 minutos de jogo: o primeiro foi do luso-brasileiro Otávio, aos dois minutos, com um chute certeiro no ângulo do goleiro Callennder. Sete minutos depois, o nome do jogo, Anderson Talisca, deu as caras no jogo. O brasileiro só completou o cruzamento de Al-Aliwa para ampliar o placar.