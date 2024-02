- Sei que o Real Madrid é o maior clube do mundo, mas quando vivemos diretamente, como, por exemplo, no Bernabéu, agora reformado, é algo espetacular. Você se sente um gladiador, jogando em um coliseu. Nos nossos treinos diários, os jogadores estão muito seguros de si e o treinador está tranquilo. É um bom ambiente para trabalhar, para poder me expressar e ser criativo como meu futebol - disse.