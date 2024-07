Seleção da Inglaterra tem plano para assinar com Pep Guardiola; afirma jornal

Pep Guardiola no comando do Manchester City. (Foto: AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 19/07/2024 - 13:48 • Redação do Lance!

Com o vice na Eurocopa e a demissão de Gareth Southgate, a seleção da Inglaterra já tem um plano principal para a reposição no comando técnico: o nome de Pep Guardiola ganha força entre a federação de futebol do país. De acordo com o jornal 'The Independent', a ideia dos ingleses é realizar um acordo e esperar o final do contrato do espanhol com o Manchester City, em 2025.

Até lá, um treinador interino deve comandar os compromissos da seleção. O modelo, aliás, é bem parecido com o idealizado pela CBF na contratação de Carlo Ancelotti, apesar dos planos terem sido frustrados pela renovação do italiano com o Real Madrid. Fernando Diniz, demitido pelo Fluminense no final de junho, acumulou o cargo de comandante da Seleção Brasileira.

Após o treinador da Inglaterra pedir demissão com o fracasso na competição continental, os Três Leões seguem na busca por um nome ideal na comissão técnica. De acordo com a apuração britânica, ainda não há negociação alguma em curso e a lista de nomes cogitados para o cargo é extensa. Entretanto, tudo pode mudar caso Guardiola aceite o trabalho.

Phil Foden, altamente criticado pelas atuações ruins na Eurocopa pela Inglaterra, é comandado por Pep Guardiola no Manchester City. (Foto: OLI SCARFF / AFP)

O espanhol, multicampeão pelo City, vai para a nona temporada no comando do clube. Hexacampeão da Premier League, Guardiola não deu indícios de que renovará o vínculo com a equipe após o final do contrato, em julho de 2025, e já revelou algumas vezes que sonha em comandar uma seleção nacional pela Copa do Mundo. Neste sentido, os planos de ambas as partes podem estar alinhados.

Parte do plano consiste na contratação de Lee Carsley, técnico da seleção inglesa sub-21, para o comando das atividades no time principal. Campeão da Euro nas categorias de base, o comandante é reconhecido internamente e pode ser apontado como treinador provisório até que as eliminatórias da Eurocopa e da Copa do Mundo recomecem, em março do ano que vem.