A equipe brasileira ficará nas instalações da Granja até o domingo (25). No período, as atletas passarão por testes e aprimoramentos do lado físico, tático e técnico para o Mundial, que terá início em julho. Além do tradicional coletivo, Pia instruiu as jogadoras em treino com campo reduzido e foco no exercício de apoio e suporte tático. Apenas a defensora Tainara realizou um trabalho de reabilitação em separado.