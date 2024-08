Sede do Nacional amanhece com homenagens a Izquierdo, e clubes sul-americanos prestam apoio à família

Sede do Nacional amanheceu com homenagens ao zagueiro Izquierdo (Foto: Divulgação/Nacional-URU)







Escrito por Lance! • Publicada em 28/08/2024 - 15:26 • São Paulo (SP)

A sede do Nacional, do Uruguai, amanheceu com diversas homenagens ao zagueiro Izquierdo, que faleceu na noite da última terça-feira (27) em decorrência de morte encefálica após uma parada cardiorrespiratória.

+ Morre Juan Izquierdo, jogador do Nacional que sofreu mal súbito diante do São Paulo

Camisas do jogador, velas, flores e mensagens de carinho foram deixadas por torcedores. Ademais, o clube ergueu sua bandeira a meio mastro, em sinal de respeito e luto pelo ocorrido.

O zagueiro, de 27 anos, sofreu um mau súbito no duelo contra o São Paulo, no Morumbis, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa Libertadores, e precisou ser encaminhado ao Hospital Israelita Albert Einstein. Após não responder aos tratamentos, Izquierdo veio a óbito às 21h30 (de Brasília) de ontem.

Relembre o caso

Durante a partida, Izquierdo perdeu o equilíbrio e caiu desacordado no gramado, levando os atletas das duas equipes ao desespero. Imediatamente, o atendimento médico foi chamado, e o jogador deixou o gramado de ambulância, rumo ao hospital. Lá, o zagueiro deu entrada com parada cardíaca e precisou ser reanimado pela equipe médica com uso de desfibrilador.

O estado de saúde do atleta foi piorando a cada boletim médico diário divulgado pelo hospital, sempre com uso de ventilação mecânica e com quadro neurológico crítico.