A Argentina não perdia um jogo desde a derrota para a Arábia Saudita, por 2 a 1, na estreia da Copa do Mundo do Qatar. O time também não era vazado desde a decisão do Mundial, no empate em 3 a 3 com a França. Desde então foram oito vitórias seguidas até a derrota para o Uruguai. Na terça-feira (21), o time de Scaloni enfrenta o Brasil, no Maracanã. O treinador destacou a dificuldade do clássico e demonstrou confiança pela vitória.