Escrito por Lance! • Publicada em 14/04/2024 - 00:01 • Emília-Romanha (ITA)

Neste domingo (14), às 10h (horário de Brasília), o Milan visita o Sassuolo no Città del Tricolore, na região da Emília-Romanha (ITA), em jogo válido pela 32ª rodada do Campeonato Italiano. Os Rossoneros, com 68 pontos, estão confortáveis no G4 e jogam apenas para confirmar a vaga continental; já os Neroverdi, em temporada ruim, estão em penúltimo na tabela e podem escapar da zona em caso de vitória e uma combinação de resultados. O jogo terá transmissão do Star+.

✅ FICHA TÉCNICA

Sassuolo x Milan

32ª rodada - Campeonato Italiano



📆 Data e horário: domingo, 14 de abril de 2024, às 10h (de Brasília)

📍 Local: Città del Tricolore, na região da Emília-Romanha (ITA)

📺 Onde assistir: Star+

🟨 Arbitragem: Davide Massa (árbitro); Luca Mondin e Valerio Vecchi (auxiliares); Alessandro Prontera (quarto árbitro); Marco Guida e Daniele Chiffi (VAR)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

SASSUOLO (Técnico: Davide Ballardini)

Andrea Consigli; Jeremy Toljan, Martin Erlic, Gian Marco Ferrari e Josh Doig; Daniel Boloca e Matheus Henrique; Nedim Bajrami, Kristian Thorstvedt e Armand Laurienté; Andrea Pinamonti



❌ Desfalques: Marcus Pedersen e Domenico Berardi (lesionados)



MILAN (Técnico: Stefano Pioli)

Mike Maignan; Alessandro Florenzi, Fikayo Tomori, Simon Kjaer e Theo Hernández; Yunus Musah, Yacine Adli e Tijjani Reijnders; Samu Chukwueze, Luka Jovic e Noah Okafor



❌ Desfalques: -

Milan quer buscar vitória frente ao Sassuolo (Foto: GABRIEL BOUYS / AFP)