Em jogo válido pela 17ª rodada da Bundesliga, o Borussia Dortmund bateu o Darmstadt por 3 a 0 fora de casa, no Stadion am Böllenfalltor. Em seu retorno ao futebol alemão, Sancho entrou no segundo tempo e deu passe para Marco Reus marcar; Brandt e Moukoko completaram a vitória aurinegra.