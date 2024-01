O duelo colocará frente a frente dois técnicos que se marcaram época no futebol italiano como atletas, há duas décadas: Daniele De Rossi, ídolo da Roma, e Filippo Inzaghi, ídolo do Milan. Além do futebol local, os dois ex-jogadores tiveram destaque pela seleção italiana e fizeram parte do elenco que conquistou a Copa do Mundo de 2006, na Alemanha.