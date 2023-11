O QUE VEM POR AÍ?

Atual campeão da liga italiana, o Napoli ocupa a quinta colocação com 18 pontos. Após um empate com o Milan, a equipe de Nápoles viu a liderança se distanciar, mas está em busca de uma recuperação para se aproximar da Inter de Milão. No entanto, o principal jogador do time, o nigeriano Victor Osimhen, continua ausente devido a uma lesão na coxa direita.



+ Atalanta x Inter de Milão: onde assistir, horário e prováveis escalações da partida pelo Campeonato Italiano