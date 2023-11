O QUE VEM POR AÍ?

A próxima rodada da Série A apresenta um emocionante confronto entre duas equipes que atualmente estão no G4 da tabela, separadas por poucos pontos. O Inter de Milão lidera o campeonato com 25 pontos e viaja determinado a manter sua posição de destaque e seguir rumo ao título. A equipe, sob o comando de Inzaghi, está em excelente forma, invicta nos últimos seis jogos, tanto na liga nacional quanto na Champions League, com cinco vitórias e apenas um empate.



